Padilha diz que Silvio Costa Filho e André Fufuca serão ministros do governo Lula está negociando pastas diretamente com partidos; não há confirmação de quais ministérios terão comando trocado Padilha diz que Silvio Costa Filho e André Fufuca serão ministros do governo

Padilha cuida da articulação política do governo Valter Campanato/Agência Brasil - 10/4/2023

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (4) que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros do governo federal. Ele não especificou as pastas que terão o comando trocado, mas disse que as tratativas ocorrerão até o fim deste mês diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares, Fufuca e Silvio Costa [Filho], que representam duas bancadas importantes do Congresso Nacional. Mas, mais do que elas, pode atrair outros parlamentares, trazer para o governo para ocupar postos de ministérios", disse Padilha em entrevista coletiva em Belém.

"Essas conversas olho no olho vão acontecer no mês de agosto, e a decisão do presidente Lula já é de trazer essas forças partidárias, essas bancadas de deputados federais para o governo contribuindo com a votação dos projetos", completou.

O comando do Ministério do Esporte é um dos disputados pelo grupo de parlamentares que cobra do governo federal um retorno pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Como noticiou o R7, Lula deve promover uma minirreforma ministerial após exigências do centrão.