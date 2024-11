Polícia do DF prende oito pessoas de grupo especializado em roubo de relógios de luxo Líder do grupo foi preso com quatro relógios avaliados em R$ 150 mil cada; prisões foram feitas em SP, PE e DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 10h19 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h11 ) twitter

Relógios avaliados em R$ 150 mil cada foram apreendidos com líder do grupo PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (7) oito mandados de prisão preventiva e oito ordens de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado no roubo de relógios de luxo.

Chamado de Gangue do Rolex, os envolvidos atuavam em diversas capitais brasileiras. Apenas no DF, a quadrilha é responsável por pelo menos cinco assaltos em 2023.

A operação chamada de Cartada Final cumpriu ações em São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. O líder do grupo foi um dos detidos no Recife, com quatro relógios de luxo avaliados em R$ 150 mil cada. As ações contaram com o apoio das polícias civis dos estados.

O grupo atuava de forma itinerante em diversas capitais, focando ações especialmente em áreas nobres e de alto poder aquisitivo. Eles eram divididos em olheiros, que identificavam as vítimas, e executores, responsável por realizar os roubos de maneira rápida e violenta. O grupo também costumava utilizar motocicletas com placas adulteradas para garantir uma fuga ágil e dificultar o trabalho da polícia.

Dois dos integrantes do grupo, moradores do DF, foram identificados como peças-chave para o suporte logístico da quadrilha, oferecendo hospedagem, fornecimento de motocicletas e armamentos aos comparsas que vinham de Taboão da Serra (SP).

Muitos dos roubos ocorriam enquanto as vítimas estavam paradas em semáforos, o que na avaliação da polícia aumentava o risco da possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) caso a vítima tentasse reagir.

Depois de roubados, os relógios eram enviados para receptadores, com ligações internacionais que dificultavam a recuperação dos bens.