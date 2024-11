PCdoB declara apoio a Hugo Motta na disputa pela presidência da Câmara O anúncio foi feito em uma coletiva ao lado de Motta, que se fortalece com os seis votos da bancada do PCdoB Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 10h22 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h22 ) twitter

PCdoB declara apoio a Hugo Motta Mário Agra / Câmara dos Deputados - 11/07/2024

A bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados anunciou, nesta quinta-feira (31), seu apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela presidência da Casa Legislativa. Com o respaldo do PCdoB, Motta já reúne apoio de sete partidos, com adesões que vão da direita à esquerda do espectro político.

O anúncio foi feito em uma coletiva ao lado de Motta, que se fortalece com os seis votos da bancada do PCdoB. Além do PCdoB, Hugo Motta conta com o apoio oficial de PL, PT, PP, Podemos, MDB e Republicanos, sigla à qual ele é filiado. Com essa aliança, o parlamentar soma o apoio de mais de 310 deputados, ultrapassando a maioria necessária para vencer. A eleição requer ao menos 257 votos para que um candidato seja eleito presidente da Câmara.

O PCdoB integra a federação partidária com PT e PV, restando apenas uma posição oficial do PV dentro desse grupo. Hugo Motta também conta com o apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que, na terça-feira (29), declarou o endosso, destacando que Motta é “um nome capaz de unir diferentes polos com diálogo, leveza e altivez”.

Embora Motta tenha consolidado ampla base de apoio, a eleição de fevereiro de 2025 ainda se mantém aberta devido à disputa interna. Os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) também permanecem como candidatos ao comando da Casa. A votação para a presidência será secreta, o que pode abrir espaço para eventuais “traições” às orientações dos partidos.