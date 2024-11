Motta confirma apoio das principais bancadas da Câmara na sucessão por Lira Interlocutores alegam que PSD e União Brasil devem abrir mão de candidaturas e aderir ao deputado paraibano Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h00 ) twitter

Deputado Hugo Motta conta com 312 votos dos deputados Rute Moraes/R7 Brasília - 30/10/2024

Em pouco mais de 24 horas após oficializar sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados, o líder do Republicanos na Casa, Hugo Motta (PB), angariou o apoio de seis bancadas. Ao todo, até o momento, ele espera ter 312 votos. Para se eleger, ele precisa de, no mínimo, 257. Em 2023, Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Casa obteve, em votação história, conseguiu 464 votos.

O PP e o Republicanos oficializaram o apoio a Motta na terça-feira (29). Na quarta-feira (30), o Podemos, PL, MDB e o PT também aderiram à candidatura. Concorrem contra o deputado paraibano os líderes Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Britto (PSD-BA). Mas, segundo interlocutores de Motta, os dois partidos devem declarar apoio ao deputado nos próximos dias. Até o momento, esse é o cálculo que está na mesa do republicano:

PL: 92 deputados;

PT: 68 deputados;

PP: 50 deputados;

MDB: 44 deputados;

Republicanos: 44 deputados;

Podemos: 14 deputados;

Conforme apurou o R7, o PL — que tem a maior bancada da Casa — deve ficar com a primeira vice-presidência da Casa, seguindo a ordem de proporcionalidade dos partidos. O líder do partido na Câmara, Altineu Cortês (RJ), é cotado como um nome para o posto. Uma ala do partido defendia lançar candidatura própria, mas deve conversar com Motta, nos próximos dias, para levar as pautas prioritárias.

Na mesa de discussão para apoiar Motta, inicialmente, o PL tinha como pauta prioritária o projeto que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro. Contudo, Lira puxou para si a proposição, criando uma comissão especial e retirando da pauta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Membros do partido alegam que o texto será analisado até o fim deste ano pelo plenário. Assim, essa não seria uma pauta do futuro presidente da Casa.

‌



Seguindo a ordem de proporcionalidade, o PP pode ficar com a segunda vice-presidência e o PT deverá continuar com a primeira secretaria da mesa. Já o MDB com a segunda secretaria.

Com o aval de Lira, Motta tentará repetir o amplo apoio do parlamentar alagoano com uma votação expressa e de consenso. Se eleito em fevereiro de 2025, o parlamentar ficará no posto até fevereiro de 2027, portanto, ainda estará em exercício do mandato durante as eleições gerais de 2026.

‌



Ainda faltam os seguintes partidos declararem quem vão apoiar: PDT, PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade, PRD, Novo, PSOL, Rede, PSB, PCdoB e PV. Os dois últimos fazem parte da federação do PT e devem seguir a linha do partido.

Motta foi indicado pelo presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), a Lira como uma alternativa a Elmar. Pereira abdicou de sua candidatura para apoiá-lo.

‌



Quem é Hugo Motta

Aos 34 anos, Hugo Motta é médico e deputado federal eleito pela Paraíba. Se eleito, será o presidente mais jovem da Câmara desde a redemocratização, superando Aécio Neves, que assumiu o cargo aos 41 anos em 2001. Conhecido por sua habilidade de articulação, Motta já presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão de Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras.

Durante os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), foi visto como um aliado e, atualmente, mantém alinhamento com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, votando com o Executivo na maioria das ocasiões.

Elmar era visto inicialmente como o favorito de Lira, mas enfrenta resistências internas. Já Antonio Brito, que teve apoio do Palácio do Planalto em determinado momento, também perdeu força.