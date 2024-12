Pedestre morre atropelado embaixo de viaduto na Epia no Distrito Federal Bombeiros ainda não divulgaram idade da vítima; corporação orienta motoristas a procurar rotas alternativas devido engarrafamento Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 08h45 (Atualizado em 04/12/2024 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente aconteceu próximo ao viaduto da Cangandolândia Acácio Pinheiro/Agência Brasília -

Um pedestre morreu, na manhã desta quarta-feira (4), após ser atropelado na Epia (Estrada Indústria e Abastecimento) Sul, no Distrito Federal, por volta de 4h40 da manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF, quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem vida, com “extravasamento de massa encefálica da caixa craniana”.

As informações iniciais apontam que o veículo responsável por atropelamento fugiu do local. O atropelamento aconteceu na pista sentido Candangolândia, embaixo do viaduto do Núcleo Bandeirante.

As faixas de rolamento precisaram ser interditadas para perícia. Os bombeiros e a polícia militar orientam que os motoristas busquem rotas alternativas devido ao intenso engarrafamento.