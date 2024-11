Pesquisa para pais e alunos de escolas públicas avalia qualidade da educação no DF Questionário vai estar disponível até 15 de novembro e pode ser acessado a partir de um QR Code Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 19h32 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h32 ) twitter

Pesquisa de professores teve 22 mil respostas Renato Araújo/ Agência Brasília - Arquivo

Uma pesquisa criada pelo TCDF (Tribunal de Contas do DF) e voltada para pais, responsáveis e alunos de escolas públicas vai avaliar a qualidade da educação no Distrito Federal . O questionário vai ficar disponível para resposta até 15 de novembro e pode ser acessado a partir do QR Code abaixo:

QR Code de acesso à pesquisa sobre educação Distribuição/TCDF - 31.10.2024

Entre os pontos avaliados na pesquisa, estão estrutura física, segurança, transporte, plano pedagógico, recursos materiais e tecnológicos e oferta de vagas. O secretário de fiscalização de educação, áreas sociais e saúde pública do TCDF Daniel Oliveira explica que as respostas do questionário vão servir para traçar um cenário mais próximo da realidade da educação pública no DF. Além disso, elas vão ajudar a identificar problemas existentes e a guiar futuras fiscalizações.

“A nossa intenção é ter o maior número possível de pais e alunos participando disso para subsidiar a atuação do Tribunal nos próximos quatro anos”, explica.

Uma pesquisa semelhante foi aplicada aos gestores e professores e teve mais de 22 mil respostas. A expectativa do secretário é que o questionário para pais e alunos tenha uma “participação robusta”. Segundo ele, esse público possui uma perspectiva diferente sobre a educação.

“Os profissionais de educação têm uma percepção de dentro da sala de aula. Os pais têm uma percepção da aprendizagem do aluno, eles sabem como que realidade em casa. Então é muito importante a gente ter a visão não apenas do profissional sobre quais são os problemas da educação, porque as perspectivas mudam. O pai vai entender os problemas de uma forma, e o aluno vai perceber problemas que nem o profissional, nem o pai trouxeram. Então é muito importante nós termos as diferentes visões dos atores envolvidos”, completa.