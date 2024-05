Brasília |Do R7, em Brasília

Pessoa morre em incêndio em apartamento de Águas Claras, no Distrito Federal Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vítima era acamada; sexo e idade ainda não foram divulgados

Incêndio atingiu apartamento de Águas Claras (Arquivo Cedido a RECORD - 31.05.2024)

Uma pessoa morreu na manhã desta sexta-feira (31) em um incêndio em um apartamento em Águas Claras, no Distrito Federal. Segundo informações iniciais, o prédio atingido fica no condomínio Monet, na esquina da Avenida das Castanheiras com a Rua Pau Brasil.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros do DF não informou o sexo, idade e novas informações sobre a condição de saúde da vítima.

A corporação atua no local. Pelas redes sociais, um perfil de Águas Claras fez publicações sobre o incêndio. Veja abaixo:

