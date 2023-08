Petrobras vai diminuir dividendos de acionistas para investir em conhecimento científico, diz Lula

A- A+

Petrobras não é só empresa de petróleo, diz Lula Ricardo Stuckert / PR / 06.07.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (10) que a Petrobras vai reduzir dividendos de acionistas para aplicar mais recursos em conhecimento científico e tecnológico. Os dividendos são a parcela dos lucros da empresa que é distribuída a quem investe em ações da estatal.

“A Petrobras vai parar de mandar todos os dividendos para acionistas e vai mandar parte dos dividendos para se transformar em investimento para produzir mais gás, óleo, gasoduto e conhecimento científico e tecnológico. A Petrobras não é só uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. Muito mais do que isso, é a empesa que mais investe em pesquisa nesse país”, afirmou o presidente em visita ao Porto Maravilha e às obras do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro.

No mês passado, a Petrobras anunciou uma nova política de distribuição de dividendos, que foi definida após reunião do Conselho de Administração da companhia. O percentual de remuneração caiu de 60% para 45% do fluxo de caixa livre (dinheiro à disposição no caixa).

O fluxo de caixa livre representa o valor que sobra no caixa depois dos investimentos. A nova política também ampliou a definição de investimentos para incluir a recompra de ações, quando a própria companhia adquire suas ações.

A distribuição de 45% do fluxo de caixa livre só será aplicada quando a dívida bruta da Petrobras for igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano Estratégico 2024-2028 e quando a companhia obtiver lucro em um trimestre. Os dividendos serão, portanto, pagos a cada três meses.