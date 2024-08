PF deflagra segunda fase de operação sobre financiamento de terrorismo no Brasil Agentes cumpriram um mandado de prisão e oito de busca e apreensão em MG, SP e DF Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 09h28 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h58 ) ‌



Tabacarias são parte do esquema de lavagem, diz PF Divulgação/Polícia Federal - 8.8.2024

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a segunda fase da operação Trapiche, que investiga o suposto financiamento de atos terroristas no Brasil. São cumpridos um mandado de prisão e oito de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Contagem (MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF). Segundo as investigações, as passagens aéreas utilizadas pelos brasileiros recrutados eram financiadas pelo comércio ilícito de cigarros eletrônicos.

As investigações apontam que os recrutados eram enviados para o exterior, a fim de serem entrevistados e selecionados pela organização terrorista. Os agentes federais acreditam que o principal investigado, que não teve o nome revelado, utilizava dados de imigrantes e refugiados para abrir as contas bancárias e empresas para servirem como meio de lavagem do dinheiro.

“Verificou-se também que parte dos recursos com origem do contrabando foi destinada a contas bancárias de empresas de fachada que fazem parte do bilionário esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela Operação Colossus, também deflagrada pela Polícia Federal.”

Ainda segundo a PF, os envolvidos podem responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de prisão.

Primeira fase

A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2023, quando os policiais federais cumpriram três mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão.

Balanço da ação: