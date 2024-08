PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 15 milhões de recursos públicos pela internet Agentes cumprem 3 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão em MG, BA, RJ, SP e no DF Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 09h39 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h58 ) ‌



Agentes cumprem 22 mandados na ação Divulgação/PF/21.08.2024

A Polícia Federal realiza uma operação nesta quarta-feira (21) para desarticular uma organização criminosa especializada em aplicar fraudes eletrônicas e furtar recursos públicos por meio do Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), plataforma utilizada por diversos órgãos do governo federal. Até o momento, foram identificados furtos no montante de aproximadamente R$ 15 milhões, havendo ainda a detecção de tentativas de desvio de mais de R$ 50 milhões.

Os agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão temporária em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal.

“A organização criminosa utilizava técnicas avançadas de invasão cibernética, incluindo campanhas de phishing, por meio do envio de mensagens do tipo SMS com links maliciosos que captavam os dados dos destinatários, e emissão fraudulenta de certificados digitais, para obter acesso a contas e autorizar pagamentos indevidos”, informou a PF.

Segundo as investigações, para poder receber os valores desviados, o grupo também se utilizava de contas de intermediários, conhecidos como “laranjas”, que eram posteriormente ocultados por meio de instituições de pagamento e exchanges, empresas que atuam como corretoras de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A PF informou ainda que as investigações vão continuar até a completa desarticulação da organização criminosa e a responsabilização de seus integrantes.