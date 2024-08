Lula lamenta morte de brigadista durante serviço de combate ao fogo em Mato Grosso Uellinton Lopes dos Santos foi encontrado nesta segunda-feira depois de desaparecer durante um combate a incêndio no domingo Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 20h53 (Atualizado em 26/08/2024 - 21h11 ) ‌



Vários estados do país registram focos de incêndio neste mês Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Palácio do Planalto, publicou, nesta segunda-feira (26), nota de pesar pela morte do brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos. “Um dos heróis que combatem os incêndios criminosos e irresponsáveis que acontecem em nosso país”, diz o texto. Uellinton estava desaparecido desde o domingo (25) e foi encontrado carbonizado nesta segunda-feira (26).

De acordo com as informações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ele foi visto pela última vez durante o combate aos incêndios florestais na Terra Indígena Capoto/Jarina, em São José do Xingu (MT). Segundo o instituto, Uellinton atuava desde 2021 como brigadista pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

O homem integrava a Brigada Pronto Emprego de Brasília, contratado pelo PrevFogo neste ano. O órgão declarou solidariedade e afirmou que presta assistência à família do brigadista. Esta é a quarta morte em condições semelhantes no combate aos incêndios em menos de uma semana.

Dias antes, o funcionário de uma fazenda, identificado como Paulo Henrique Pereira Souza morreu enquanto ajudava a combater um incêndio de grandes proporções na zona rural de Itiquira, interior de Mato Grosso. Em São Paulo, outros dois brigadistas morreram no combate a um incêndio em São José do Rio Preto no fim de semana.