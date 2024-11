Polícia apreende 25 kg de drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília Cães do batalhão farejaram a substância em malas; jovem seguia rumo a Teresina, no Piauí Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 13h58 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tabletes foram encontrados com atuação do BPCães PMDF/Divulgação - 28.

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) apreendeu 25 kg de drogas com uma jovem de 21 anos na Rodoviária Interestadual de Brasília na manhã desta segunda-feira (28). A droga estava dividida em 40 tabletes, escondida em malas, em um ônibus com destino a Teresina (PI). A mulher que estava com a substância chegou a tentar impedir as buscas nas malas, mas foi contida pela equipe.

Os entorpecentes foram identificados pelos cães Paçoca e Xamã, do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães).

Em julho, o R7 mostrou que o BPCães atua por ano em ao menos mil operações, sendo que desde 2021 o batalhão foi acionado aproximadamente 3,1 mil vezes. A reportagem visitou as equipes de cães policiais e conferiu como funciona o trabalho com os animais. Os cachorros auxiliam os policiais em operações especiais e de apoio, sobretudo na apreensão de substâncias ilícitas.

De janeiro a junho deste ano, o BPCães já apreendeu 63 kg de drogas em 67 operações de combate ao tráfico. Nesse intervalo, os animais também ajudaram a localizar sete veículos roubados e oito armas de fogo.

‌



Atualmente, a maioria dos cachorros do BPCães é da raça pastor-belga-malinois, cão usado em operações policiais do mundo inteiro. O Batalhão ainda conta com labradores, rottweilers e dois bloodhounds, doados pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha.

Segundo o Capitão Dezen, subcomandante do BPCães, os pastores-belga-malinois são os cães com o “melhor faro do mundo” e são muito usados em “operações com o grande público, em que o objetivo não é intimidar a população”.

“O rottweiler costuma ser usado na proteção, já que ele é um cão mais forte, que cansa mais rápido. No entanto, todas as raças são capacitadas para atuar na proteção”, explicou.