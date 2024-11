Polícia Civil prende suspeito de vender ingressos falsos para shows de Bruno Mars em Brasília Suspeito recebeu cerca de R$ 50.000 com venda de ingressos falsos para shows que ocorrem no fim de semana, no Estádio Nacional Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 13h41 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h46 ) twitter

Suspeito de vender ingressos falsos para show de Bruno Mars é preso no DF Montagem - Reprodução/@brunomars - Divulgação/PCDF

Um homem de 22 anos, suspeito de vender ingressos falsos para os dois shows de Bruno Mars em Brasília, foi preso nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele foi multado por cometer estelionato eletrônico e uso de documentos falsos.

A ação fez parte da Operação Locked Out, que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Planaltina (DF) e Planaltina de Goiás.

Segundo a polícia, o golpista divulgava a venda pelas redes sociais e fingia ser professor de universidades públicas. Ele solicitava que as vítimas pagassem o valor dos ingressos por Pix e, após receber a quantia, desaparecia. A pasta estima que o suspeito tenha arrecadado aproximadamente R$ 50.000 com os golpes.

A investigação aponta ainda que as contas bancárias que recebiam as transferências não pertenciam ao investigado. Cerca de 30 pessoas caíram no golpe e desembolsaram valores entre R$ 150 e R$ 2.000. As vítimas eram majoritariamente estudantes e mulheres que buscavam entradas para o show do cantor, marcado para os dias 26 e 27 de novembro, em Brasília.

A Justiça do DF decidiu bloquear as contas do suspeito e assegurou que as vítimas receberão reembolso pela compra dos ingressos fraudados. A polícia continuará trabalhando para identificar mais vítimas e investigar se o golpista tem cúmplices.

A pasta reforça que os fãs tenham atenção para não cair em golpes e recomenda que a compra de ingressos seja feita por meios credenciados e confiáveis, principalmente em grandes eventos. Em caso de fraude, é indicado fazer uma denúncia à polícia para auxiliar as investigações.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles