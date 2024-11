Polícia prende homens que furtavam celulares em ônibus do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta sexta-feira (18), dois membros de uma associação criminosa especializada em furto de celulares em ônibus. Essa ação foi parte da segunda fase da Operação Los Hermanos, que, durante a fase inicial, deteve outros três integrantes. Três das cinco pessoas capturadas têm nacionalidade peruana.



Nesta sexta, os agentes também cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva no Varjão e Taguatinga. O objetivo da operação é desarticular a quadrilha, que possui núcleos especializados para coordenar o furto e a venda de aparelhos roubados.



Segundo os investigadores, o principal alvo dos ladrões eram as mulheres. Eles aproveitavam momentos de distração das vítimas para subtrair os aparelhos de bolsas e mochilas.