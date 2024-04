Polícia Militar destrói pacote suspeito na Embaixada da Itália, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Raio-x não identificou conteúdo Raio-x não identificou conteúdo (Material cedido à RECORD - 25.03.2024)

A Polícia Militar do Distrito Federal destruiu na tarde desta segunda-feira (25) um pacote suspeito recebido pela Embaixada da Itália, na área central de Brasília. O objeto foi neutralizado em uma área afastada nas redondezas do local. O R7 apurou que o material foi explodido por volta das 16h pela equipe do esquadrão antibombas da PM do DF.

A Polícia Militar informou à reportagem que os resíduos serão encaminhados para a área de criminalística da corporação, para identificação de conteúdo e "avaliação mais aprofundada".

Em nota, a Embaixada da Itália disse que "recebeu um pacote suspeito e acionou prontamente os corpos especiais". "Não sendo possível identificar o conteúdo, a Polícia Militar decidiu neutralizar o objeto por rações de segurança. A Polícia está investigando o conteúdo do pacote e sua origem", disse o órgão.

Confira a nota da PMDF na íntegra:

A Embaixada da Itália recebeu uma correspondência suspeita que não pôde ser identificada pelo raio-x. Diante disso, solicitaram a intervenção da Polícia Militar para verificar o objeto suspeito. Após as primeiras análises, foi decidido neutralizar o objeto com carga explosiva, por medidas de segurança. Os resíduos do envelope suspeito serão encaminhados para a área de criminalística para tentativa de identificação e avaliação mais aprofundada.