Congresso precisa pensar sobre reformas das polícias, diz Gilmar Mendes

Ministro falou sobre o tema no Senado (Giovanna Inoue/R7 - 21/11/23)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (25) que o Congresso Nacional precisa pensar sobre reformas das polícias e o envolvimento com o crime organizado. "É preciso pensar em uma refundação dessas instituições e tomar as medidas necessárias. É um momento de profunda reflexão para o Congresso Nacional se dedicar a essa temática, uma reforma das polícias e uma reforma especialmente voltada para o que está acontecendo no Rio de Janeiro", disse.

Mendes afirma que a investigação sobre o envolvimento de policiais na morte da vereadora Marielle precisa ser uma "janela de oportunidade" para que a discussão sobre crime organizado no Rio de Janeiro e no Brasil seja aprofundada.

O ministro do STF foi ao Congresso para participar da celebração de 200 anos do Senado Federal.

Durante a madrugada, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a prisão do trio suspeito de planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Os suspeitos são o deputado federal Chiquinho Brazão; o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro; e o delegado da Polícia Civil no estado do Rio Rivaldo Barbosa.

O ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto logo depois da 0h desta segunda (25) e foi seguido por Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar de todos os ministros terem votado, o julgamento será concluído apenas às 23h59 desta segunda. Até lá, os ministros podem mudar de voto.

Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos na manhã deste domingo (24), em uma operação da Polícia Federal, com participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro.