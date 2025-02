Polícia prende dois envolvidos em morte de adolescente encontrado sem cabeça no DF Homens foram presos em casa no Recanto das Emas; mandante do crime, conhecido como Chuchu, segue foragido Brasília|Do R7, em Brasília 29/01/2025 - 13h51 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h16 ) twitter

Denúncias podem ser feitas pelo 197 PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens envolvidos na morte do adolescente encontrado sem cabeça e sem uma das mãos no Recanto das Emas. Os presos são Matheus Cruz Sousa, conhecido como “Suetam”, de 21 anos, e Ruan Felipe Barbosa Oliveira, conhecido como “Zaroio”, de 20 anos.

Os dois foram encontrados em uma casa no Recanto das Emas. Ainda segue foragido o suposto mandante do crime, William Silva Miranda, conhecido como “Chuchu”, ou “Papai”, de 30 anos.

As denúncias podem ser feitas pelo 197, no site oficial da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) ou na delegacia mais próxima. A polícia garante o sigilo de quem oferecer informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

Nesta manhã, a 26ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) cumpria mandados de prisão preventiva contra os suspeitos. O crime aconteceu em 7 de janeiro deste ano. As investigações preliminares apontaram que o jovem teria se envolvido com tráfico de drogas há pouco mais de um ano, auxiliando membros de uma facção criminosa na venda de entorpecentes, atuando nos pontos de comercialização e substituindo outros integrantes do grupo quando necessário.

No entanto, durante esse período, o adolescente teria desviado dinheiro e drogas, o que levou o líder do tráfico da região a ordenar a execução. Os alvos da operação incluem o líder do bando, responsável por ordenar o homicídio, e dois executores diretos do crime.

Antes da operação desta quarta-feira, a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) que investiga o caso já havia prendido dois outros indivíduos envolvidos no mesmo crime, ainda em 11 de janeiro.

