Polícia Civil faz operação contra suspeitos de matar adolescente encontrado sem cabeça Alvos são três homens de 30, 21 e 20 anos; jovem foi morto com pelo menos 32 golpes de facão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 09h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h08 )

Adolescente recebeu pelo menos 32 golpes de facão Reprodução/RECORD

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza na manhã desta quarta-feira (29) operação contra três homens suspeitos de matar Samuel Marques, adolescente de 14 anos. A vítima foi encontrada decapitada e sem uma das mãos no Recanto do Jacaré, em Samambaia, no dia 7 de janeiro deste ano. Chamada de Operação Redenção, a medida cumpre três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal do Júri de Samambaia.

Os suspeitos do assassinato são homens de 30, 21 e 20 anos de idade. O crime chocou a população do DF pela crueldade. Segundo a polícia civil, o adolescente foi encontrado com sinais de tortura e 32 golpes de facão pelo corpo.

As investigações preliminares apontaram que o jovem teria se envolvido com tráfico de drogas há pouco mais de um ano, auxiliando membros de uma facção criminosa na venda de entorpecentes, atuando nos pontos de comercialização e substituindo outros integrantes do grupo quando necessário.

No entanto, durante esse período, o adolescente teria desviado dinheiro e drogas, o que levou o líder do tráfico da região a ordenar a execução. Os alvos da operação incluem o líder do bando, responsável por ordenar o homicídio, e dois executores diretos do crime.

Os mandados foram cumpridos nas regiões administrativas de Recanto das Emas e Samambaia. Antes da operação desta quarta-feira, a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que investiga o caso, já havia prendido dois outros indivíduos envolvidos no mesmo crime, ainda em 11 de janeiro.

