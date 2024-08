Polícia prende duas pessoas envolvidas com grupo que aplicou mais de 40 golpes no DF Policiais cumpriram na manhã desta terça-feira 14 mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2024 - 09h49 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

14 mandados de busca e apreensão foram cumpridas PCDF/Divulgação - 13.08.

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (13) dois mandados de prisão temporária contra um grupo suspeito de aplicar mais de 40 golpes em moradores de Sobradinho. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). Os mandados foram cumpridos na segunda fase da Operação Suor Sagrado que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão.

As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava esquemas complexos para enganar as vítimas e obter grandes quantias de dinheiro. Os investigados adquiriam diversos equipamentos eletrônicos de origem criminosa com o dinheiro obtido com os golpes. O grupo atuava com falsos investimentos com promessas de rendimentos de 7% ao mês, financiava veículos sem o conhecimento dos donos dos carros, compravam produtos eletrônicos com comprovantes falsos de pagamento e realizavam compras simuladas em máquinas de cartão para conseguir os valores das operadoras de cartão de crédito.

Os fornecedores que vendiam esses equipamentos também são investigados, suspeitos de participar de esquema de lavagem de dinheiro. Os produtos eram vendidos no mercado paralelo, permitindo que os criminosos lavassem o dinheiro dos golpes.

Segundo o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, o grupo tinha uma estrutura complexa e atuava de forma organizada. “A segunda fase da operação teve como objetivo desmantelar essa estrutura e recuperar os bens adquiridos com o produto do crime. Alguns dos alvos são parte de um esquema maior de descaminho e contrabando, que já remeteu mais de um bilhão de reais para o exterior, por meio da aquisição de eletrônicos ilegais”, detalha.

Publicidade

A primeira fase da operação foi cumprida em abril e a polícia identificou, na época, que o grupo tinha movimentado mais de R$ 8 milhões em golpes.