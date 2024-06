Políticos criticam descriminalização da maconha pelo STF; veja a repercussão

Alto contraste

STF descriminaliza porte de maconha para usuário WAGNER VILAS/Wagner Vilas/Estadão Conteúdo

A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal tem gerado forte repercussão de políticos , sobretudo da ala conservadora que tece críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Pelas redes sociais, parlamentares temem um estímulo do uso de drogas e acusam a Corte de ativismo judicial. O julgamento se baseia em um caso específico e tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser usada por outros tribunais em casos ligados ao tema.

Ex-vice-presidente da República, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que a descriminalização acaba “violando e ultrapassando a competência do Congresso Nacional”. “Como não temos fazendas de produção legal de maconha no Brasil, hoje é dia de festa no crime organizado”, disse o senador.

O STF, hoje, ao formar maioria para descriminalizar o porte de maconha, consolida a marca do ativismo judicial no País, violando e ultrapassando a competência do Congresso Nacional, onde estão os verdadeiros representantes eleitos pelos votos do povo brasileiro.

Como não temos… — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) June 25, 2024

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG ), se posicionou contra a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, argumentando que essa questão é competência do Legislativo.

Ex-ministro de Meio Ambiente do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles (PT-SP) declarou que o “Brasil vai virar uma fedentina de maconha generalizada”.

Brasil vai virar uma fedentina de maconha generalizada, estilo Califórnia, Canadá e outras porcarias de laboratório sociológico por aí ... — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 25, 2024

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) afirmou que pedirá na próxima reunião de líderes que a comissão especial da PEC das Drogas seja formalizada “com urgência e comece a atuar antes do recesso parlamentar”.

Em pronunciamento no plenário do Senado, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) contestou a posição e disse que o Supremo “atropelou” decisões do Legislativo. “Nós aprovamos a PEC 45, no ano passado, no Senado, e ela já passou pela CCJ da Câmara, foi aprovada. Isso depois de, duas vezes, o Congresso Nacional debater exaustivamente e votar a tolerância zero às drogas. Isso é um desrespeito”, disse.

Já na outra ponta, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, publicou a notícia sobre a descriminalização e citou uma fala do ministro Dias Toffoli ao retomar o voto: “nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado”.

O resultado do julgamento é provisório e deve ter um fim nesta quarta. Ao fim da sessão, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, afirmou que o STF entende que usar drogas é ruim e um ato ilícito sujeito a sanções. “Discordo da decisão do STF. Já disse mais de uma vez, considero que a descriminalização só pode ocorrer pelo processo legislativo, não por uma decisão judicial”, afirmou nesta terça-feira (25).

O julgamento

A Corte analisou a constitucionalidade do Artigo 28 da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006), que estabelece medidas para distinguir usuários de traficantes. Esta norma prevê penas alternativas, como serviços comunitários, advertência sobre os efeitos das drogas e participação em cursos educativos, para indivíduos que adquirem, transportam ou portam drogas para uso pessoal.

Embora a lei tenha abolido a pena de prisão, ainda mantém a criminalização, resultando na investigação policial e em processos judiciais contra os usuários de drogas, buscando a aplicação das penas alternativas. Em um caso específico sob julgamento, a defesa de um condenado solicita que o porte de maconha para uso pessoal não seja mais considerado crime. O acusado foi detido com três gramas da substância.