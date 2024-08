População do DF recebe 78 novos ônibus em renovação de frota Veículos começam a operar em setembro e são equipados com ar-condicionado e motor Euro 6, considerado menos poluente Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 10h29 (Atualizado em 29/08/2024 - 10h42 ) ‌



Ibaneis Rocha entrega novos ônibus nesta quinta Edis Henrique Peres/R7 - 29.08.

A população do Distrito Federal terá a partir de setembro 78 novos ônibus circulando pela Viação Marechal nas linhas do Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia. Os veículos foram entregues nesta quinta-feira (29) com a presença do governador do DF, Ibaneis Rocha. Os coletivos zero-quilômetro são equipados com ar condicionado, acessibilidade e elevador para pessoas com deficiência, e motor Euro 6, considerado menos poluente.

“Esse é um trabalho que a gente vem fazendo pela população do Distrito Federal. Nós assumimos o governo do DF em 2019, e o cumprimento do contrato já estava em andamento, mas era uma licitação bastante antiga, com muitos problemas e tivemos que ir ajustando esse contrato. Tivemos outro problema seríssimo durante a pandemia, onde tivemos uma redução muito grande do número de passageiros, o que impactou nas contas do subsídio do DF”, detalhou.

Ibaneis disse que após o fim da pandemia começou a discutir com todos os empresários do transporte urbano do DF para que tivesse a renovação dessas concessões e dos contratos de renovação da frota.

“Nós estamos tendo cumprimento por parte das empresas e renovando toda a frota do DF com ônibus modernos, com ar-condicionado, com conforto para a população, isso aliado às obras de infraestrutura que nós estamos fazendo por toda a cidade, estamos dando uma qualidade de vida da população e diminuindo o tempo das pessoas dentro do transporte, para que possam ficar mais próximos de suas famílias”, acrescentou.

Os veículos também contam com o validador V6, com funcionalidade EMV, que permite aos passageiros pagarem as passagens por meios eletrônicos (com uso de cartões de transporte e de débito e crédito).

O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, disse também que o cronograma foi adiantado para a entrega de 377 veículos este ano. “Tudo faz parte de um processo de renovação. São 377 veículos até o final do ano. Eles têm um cronograma, inclusive anteciparam. Estavam previstos só 55 neste mês, mas a empresa conseguiu 78. Nós teremos com isso, somando as outras renovações, a frota mais nova do Brasil. Nós temos a idade média inferior até o final do ano, inferior a 3 anos. Isso é uma maravilha para o usuário”, disse.

Desde 2019, a frota de ônibus do sistema de transporte público do Distrito Federal passa por uma renovação, que ocorre para garantir que os veículos não ultrapassem o prazo de sete anos (ou dez, no caso dos articulados e padrons) em circulação. Do total de 3 mil ônibus, cerca de 2.700 já foram trocados.