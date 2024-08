Iges afasta servidores investigados em operação da Polícia Civil Instituto disse que está à disposição das autoridades para esclarecimentos durante a investigação Brasília|Do R7, em Brasília 29/08/2024 - 08h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h06 ) ‌



A PCDF afirmam ter encontrado diversos indícios de que o serviço era prestado de forma inadequada e precária Divulgação/Polícia Civil do DF - 28.8.2024

O Conselho de Administração do Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) decidiu, nesta quarta-feira (28), afastar o diretor vice-presidente, Caio Valério Gondim Reginaldo Falcão, e o diretor de Administração e Logística, Antônio Carlos Garcia Martins Chaves. A suspensão temporária de 30 dias foi decidida em reunião extraordinária do colegiado, presidido pela Secretaria de Saúde, após os dois servidores serem citados nas investigações da Operação Escudeiro. O R7 tenta contato com as defesas dos afastados. O espaço segue aberto para manifestações.

Em nota oficial, o órgão disse que o período de afastamento é para que os dois servidores “possam trabalhar em suas defesas” e para que “os fatos sejam devidamente apurados”. “O Iges permanece à disposição das autoridades competentes para fornecer todo o suporte necessário para as investigações em andamento. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a legalidade”, informou.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quarta-feira (28) uma operação para apurar supostas fraudes em contratos no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF)

Nesta quarta-feira (28) a polícia civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão para investigar supostas fraudes em contratos no Iges. Segundo os investigadores, um grupo formado por servidores públicos e empresários teria recebido favorecimento no contrato de fornecimento de refeições para os pacientes nas unidades de saúde administradas pelo instituto, incluindo o Hospital de Base, o principal da capital federal.

Os mandados foram cumpridos em endereços vinculados à prestadora de serviços e a servidores do Iges, além da sede do instituto. Os locais estão situados no DF, em Goiás e no Amapá.

A PCDF afirma ter encontrado diversos indícios de que o serviço era prestado de forma inadequada e precária, com falta de insumos, atrasos nas entregas e carência de equipamentos adequados para a produção de alimentos. Para a polícia, existem sólidos indícios de que o “alinhamento” entre empresários e gestores ocorreu devido ao pagamento de propina aos servidores públicos.

“As diligências apontaram fortes evidências de direcionamento contratual e favorecimento indevido da empresa prestadora do serviço, que, mesmo diante das inúmeras falhas verificadas, teve o contrato renovado e seus pedidos de aumento dos valores repassados pelo IGES-DF atendidos”, explicou a PCDF.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de capitais. Caso condenados, podem pegar penas de até 30 anos de prisão.