População pode contribuir no projeto de restauro da Praça dos Três Poderes

Alto contraste

A+

A-

Previsão de entrega é até março de 2025 (Valter Campanato/Agência Brasil)

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) convida a sociedade a participar da elaboração do projeto de restauração da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A população pode sugerir mudanças na acessibilidade do local, além de pontos como segurança e iluminação. Patrimônio Cultural do Brasil e da Humanidade, a Praça receberá investimento estimado em R$ 993 mil para o projeto de restauro, previsto para ser concluído até março de 2025. Os interessados devem acessar o formulário disponibilizado pelo órgão até dia 3 de julho (confira link abaixo).

O escopo do projeto já conta com a reforma do piso, restauro das esculturas, recuperação de fachadas do Museu da Cidade e do Espaço Lúcio Costa, além da instalação de câmeras de segurança e adequação do sistema de drenagem.

ACESSE O FORMULÁRIO AQUI

As contribuições populares serão analisadas pela equipe da Superintendência do Iphan no Distrito Federal e sistematizadas em forma de relatório. A consulta pública tem o objetivo de reunir contribuições de diferentes setores da sociedade civil. “A participação social se torna ainda mais significativa neste processo de restauro da Praça dos Três Poderes, que é um símbolo da nossa democracia”, destaca o presidente do instituto, Leandro Grass.

Publicidade

Análises e Resultados

As sugestões serão analisadas do ponto de vista técnico e segundo as normas de preservação do patrimônio, tendo em vista que o local é tombado e as alterações devem considerar as normas vigentes.

“As demandas que estiverem adequadas às normas de preservação do patrimônio serão enviadas à empresa contratada responsável pelo projeto. As que envolvam atribuições de outros órgãos serão encaminhadas às instituições responsáveis”, explica o Iphan.