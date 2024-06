Prazo para indicar conta bancária para créditos do Nota Legal vai até 30 de junho Participantes devem acessar o site do programa e indicar dados bancários; GDF estima que 90 mil consumidores resgatem créditos

Alto contraste

A+

A-

Valor total de depósitos pode chegar a R$ 30 milhões. (Tony Oliveira AG Brasilia/Tony Oliveira/Agência Brasília)

O prazo para participantes do Nota Legal indicarem a conta bancária na qual desejam receber os créditos do programa vai até 30 de junho. A data é válida paras as pessoas que queiram resgatar os créditos em dinheiro. Segundo a Secretaria de Economia, a soma de todos os depósitos pode chegar a R$ 30 milhões.

Para receber o depósito, é preciso ter pelo menos R$ 25 de saldo no programa e não possuir dívidas em aberto com a Receita do Distrito Federal. De acordo com a secretaria, os valores devem ser pagos na conta bancária indicada pelo beneficiário na segunda quinzena de agosto. A conta precisa estar em nome do beneficiário do Nota Legal.

A estimativa da Secretaria de Economia é que 90 mil consumidores optem por resgatar os créditos.

Sorteio Nota Legal

O 1º Sorteio do ano do programa Nota Legal ocorre em 27 de junho. Serão 12,6 mil premiações com valores de R$ 100 a R$ 500 mil.

Publicidade

Para participar do sorteio, é necessário que o consumidor tenha registrado o CPF na nota fiscal em compras realizadas entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023, além de não estar inadimplente com a Receita do DF.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro