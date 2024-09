Prazo para participar da lista de espera do Prouni 2024 termina nesta quinta Candidatos que não foram pré-selecionados nas duas chamadas regulares desta edição podem manifestar interesse Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



Resultado da lista de espera será em 17 de setembro Rafa Neddermeyer/Agência Brasil 27/06/2023

O período de manifestação de interesse para a lista de espera do processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2024 termina nesta quinta-feira (12). Os candidatos que não foram pré-selecionados nas duas chamadas regulares desta edição do programa podem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o edital, a lista de espera do Prouni será única para cada curso e turno de cada local de oferta. O resultado dos escolhidos na lista de espera será divulgado em 17 de setembro.

Após a divulgação do resultado pelo Ministério da Educação, os candidatos pré-selecionados deverão entregar os documentos às instituições de 17 a 26 de setembro. O procedimento é necessário para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.

No primeiro semestre, o Prouni ofereceu 243.850 bolsas, sendo 170.319 integrais (100%) e 73.531 parciais (50%). Ao todo, o programa teve 910.419 candidatos inscritos.

Confira o calendário oficial:

Manifestação de interesse na lista de espera: 11 e 12 de setembro

11 e 12 de setembro Resultado da lista de espera: 17 de setembro

17 de setembro Comprovação de informações: 17 a 26 de setembro

*Sob supervisão de Leonardo Meireles