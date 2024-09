Prouni: estudantes selecionados na segunda chamada têm até hoje para entregar documentos Resultados foram divulgados em 23 de agosto no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior; lista de espera será aberta no dia 11 Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Documentos devem ser entregues na insituição Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) têm até esta quarta-feira (4) para entregar a documentação exigida às instituições de ensino superior. Segundo o edital deste ano, a entrega pode ser feita presencialmente ou de forma virtual, e o candidato pode precisar participar de um processo seletivo específico da instituição. Os resultados foram divulgados em 23 de agosto no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), as universidades e faculdades devem fornecer um comprovante de recebimento da documentação ao candidato. Criado em 2024, o programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação em instituições particulares.

Lista de Espera

Os interessados em participar da lista de espera devem manifestar seu interesse na página do Prouni nos dias 11 e 12 deste mês. A relação da lista de espera estará disponível para as instituições de ensino superior em 17 de setembro, e a consulta também poderá ser feita no site do programa.

Confira o calendário oficial