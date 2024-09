‘Presidente do Brasil não tem candidato’, diz Lula sobre eleições da Câmara e Senado Presidente diz ter a ‘responsabilidade de tratar bem’ as pessoas eleitas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 16h58 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h00 ) ‌



'Sempre tratei com respeito', diz Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que o presidente da República “não tem candidato a presidente” da Câmara e do Senado. As eleições estão marcadas para o começo de fevereiro de 2025 e têm mandato de dois anos.

Lula reforçou que a liderança da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é de responsabilidade dos partidos políticos e dos membros das respectivas Casas. “Ao presidente Lula, cabe a responsabilidade de tratar bem qualquer que seja o presidente, porque o presidente da Câmara e do Senado não precisam do presidente da República, é o presidente da República que precisa deles”, esclareceu.

“Eu sempre tratei com respeito e é assim que eu espero que a Câmara eleja o melhor, que o Senado eleja o melhor, para que a gente tenha dois anos de governo muito, muito, muito virtuoso a partir do ano que vem”, completa o presidente. O comentário de Lula foi feito durante uma entrevista a uma rádio mineira, durante uma viagem à Uberlândia (MG).

Possível candidato para Câmara

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) tem despontado como o principal candidato para suceder o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Aos 34 anos, Hugo Motta é médico, está no quarto mandato como deputado federal e é o atual líder do Republicanos. Embora já fosse considerado um potencial candidato à presidência da Casa Baixa, a candidatura só ganhou força após o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), abrir mão da tentativa de construir uma candidatura de consenso.

Se for confirmado candidato de Lira e eleito presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2025, Hugo Motta será o mais jovem a ocupar o cargo desde a redemocratização. Até o momento, o mais jovem nesse cargo foi Aécio Neves, que assumiu a presidência aos 41 anos, em 2001.

Outras agendas

Além da entrevista, o presidente participa da entrega da ampliação do Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), obra iniciada em 2012. O empreendimento custou R$ 266 milhões e foi financiado com recursos do governo federal, da Secretaria de Educação de Minas Gerais e de emendas parlamentares. Os valores aplicados por deputados federais e senadores do estado — inclusive pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) — chegam a R$ 130 milhões, quase metade do investimento total.

O governo estadual aplicou, por meio de um convênio, R$ 50 milhões, e o restante da verba foi federal.

À época do lançamento do hospital, em 2011, a obra era a maior do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em Minas Gerais.

O governador do estado, Romeu Zema (Novo), cumpre outra agenda e não vai comparecer ao evento. Pacheco também não vai participar da cerimônia.