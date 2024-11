Presidiário faz corda com lençóis e foge de hospital no Distrito Federal Homem de 34 anos estava no último andar do Hospital do Paranoá; ele cumpre regime fechado por crimes sexuais, roubo e furto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 09h59 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h30 ) twitter

Homem fugiu do último andar do hospital Arquivo cedido ao R7/Divulgação - 13.

Um presidiário de 34 anos que estava em tratamento no Hospital Regional do Paranoá fugiu da unidade na madrugada deste domingo (13). Hanierlison Costa Rabelo estava tratando uma inflamação no braço esquerdo e usou uma corda feita de lençóis para fugir pela janela do quinto andar do hospital.

O homem cumpre regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda por diversos crimes, incluindo crimes sexuais, roubo e furto. Ele estava internado desde o começo do mês no hospital.

Em nota, a Seape (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou a fuga do homem e divulgou imagens de Hanierlison. A pasta reforça que qualquer pessoa que tenha visto o suspeito pode denunciar seu paradeiro de forma anônima.

Polícia recebe denúncias anônimos sobre paradeiro do foragido Seape/Divulgação -

Veja contato para denúncia:

Polícia Militar - 190;

Polícia Civil - 197; e

Polícia Penal - (61) 99666-6000.