Preso que fugiu de hospital do Paranoá por corda feita de lençóis é recapturado Foragido estava no hospital para tratar uma inflamação no braço esquerdo quando conseguiu fugir Brasília|Do R7 17/10/2024 - 21h34 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem tinha fugido pela janela do hospital Seape/ DF

O Núcleo de Recaptura da Polícia Penal do Distrito Federal conseguiu, nesta quinta-feira (17), localizar e recapturar o homem que fugiu da carceragem do Hospital Regional do Paranoá na madrugada do último domingo (13).

Hanierlison Costa Rabelo cumpria pena na Penitenciária I do Distrito Federal em regime fechado por diversos crimes, incluindo crimes sexuais, roubo e furto.

Ele estava internado desde o começo do mês para tratamento de uma inflamação no braço esquerdo. No domingo, o preso conseguiu fugir pela janela da unidade hospitalar com ajuda de uma corda feita com lençóis.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, uma investigação apontou que o foragido pretendia deixar o DF hoje. A polícia conseguiu localizar ele em um carro com familiares, no Sol Nascente, em Ceilândia.

Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.