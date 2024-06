Professor do DF é investigado por dar mata-leão e tapa na boca de aluno autista

Alto contraste

Professor foi afastado pela direção da escola (Agência Brasília/ Divulgação- 12.02. 2023)

Um professor da rede pública do Distrito Federal foi afastado das funções após ser flagrado dando um mata-leão e um tapa na boca de um aluno autista de oito anos. O caso aconteceu na Escola Classe 512, em Samambaia Sul, na segunda-feira (10). A mãe da criança foi avisada pela escola sobre o episódio, após câmeras de segurança da sala de aula captarem a imagem da agressão.

O episódio teria acontecido depois do professor se irritar com uma brincadeira do estudante. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e corre sobre sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em nota, a Secretaria de Educação disse que a conduta do professor também é investigada pela Corregedoria da pasta. “Ressalta-se que qualquer possível conduta irregular praticada por algum servidor da Pasta será apurada pela Corregedoria, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 840/2011″, diz em texto.

A Secretaria acrescenta que a direção da escola tomou várias medidas diante do caso, como o afastamento do professor envolvido, a convocação da família do estudante, e o acionamento do conselho Tutelar, que acompanhou a família até a delegacia para registrar a ocorrência.

“Nessa terça-feira (11), um novo professor foi designado para assumir a turma, e o professor afastado foi devolvido. A Secretaria repudia veementemente qualquer forma de violência, seja ela de natureza moral ou física, e reafirma o empenho em manter um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos os alunos, professores e funcionários”, destaca.