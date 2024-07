PSDB oficializa candidatura de Datena à Prefeitura de SP com José Aníbal de vice Confirmação ocorreu neste sábado, durante convenção partidária na Alesp, na zona sul da capital paulista Brasília|Do R7, em Brasília 27/07/2024 - 12h54 (Atualizado em 27/07/2024 - 13h08 ) ‌



Oficialização ocorreu na manhã deste sábado RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Federação PSDB Cidadania oficializou na manhã deste sábado (27) a candidatura do apresentador José Luiz Datena a prefeito de São Paulo nas eleições municipais de outubro. O vice da chapa será o presidente do PSDB, José Anibal.

A confirmação ocorreu durante convenção partidária na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na zona sul da capital paulista.

“Parece que nasci para este dia. Meus anos de vida me prepararam para hoje”, afirmou Datena durante o evento.

Datena era o único pré-candidato à prefeitura paulista até quarta-feira (24) de julho. No lançamento da pré-candidatura, ele chegou a afirmar que esta é a eleição em que mais sente “receio”, mas que está preparado e que, dessa vez, vai “até o fim” do processo. Na quinta-feira (25), o ex-presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, formalizou o pedido de pré-candidatura à prefeitura paulista.

Na manhã deste sábado, o PSB oficializou a candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura de SP. A escolha do candidato a vice-prefeito, no entanto, foi adiada e será definida pela Executiva do partido.

Troca de partido

Datena ingressou no partido em 4 de abril, menos de quatro meses depois de se filiar ao PSB. Essa foi a 11ª troca partidária. Inicialmente, os planos eram que ele aceitasse a indicação a vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na disputa da capital paulista, mas o apresentador evitou bater o martelo sobre aliança.

“Para a primeira alternativa, eu vou. Para a segunda, eu vou. O que vai acontecer, vai acontecer. O futuro a Deus pertence. Por que eu ia convidar a Tabata para vir aqui se eu penso de forma diferente? Mas não depende só de nós. Eu não sei como o PSB vai encarar essa mudança de partido, os grandes nomes do partido concordaram com esse movimento”, disse Datena na ocasião.

*Matéria em atualização