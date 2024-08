Quarta parcela do IPTU começa a vencer a partir desta segunda no Distrito Federal O calendário de pagamentos vai até sexta-feira, de acordo com o número final da inscrição do imóvel Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 19/08/2024 - 08h33 ) ‌



Quarta parcela começa a vencer nesta segunda Renato Araújo/Agência Brasília - arqu

A quarta parcela do IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana), tributo usado para custear serviços públicos de segurança, saúde e educação, começa a vencer a partir de segunda-feira (19) no Distrito Federal. O calendário de pagamentos vai até sexta-feira (23), conforme o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal.

Veja calendário:

Finais 1 e 2: vencimento nesta segunda (19);

Finais 3 e 4: vencimento na terça (20);

Finais 5 e 6: vencimento na quarta (21);

Finais 7 e 8: vencimento na quinta (22); e

Finais 9, 0 ou X: vencimento na sexta (23).

Quem não recebeu o boleto para pagamento pelos Correios deve emitir a segunda via do documento pelo portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF (acesse aqui).

Contribuintes que optaram pelo pagamento em parcela única já efetuaram o pagamento em maio. Para quem escolheu dividir o pagamento, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, a quitação deverá ser feita em cota única.