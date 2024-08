‘Enem dos Concursos’: correios distribuíram 20 mil malotes de provas em todo o país A distribuição envolveu a entrega dos malotes em mais de 3.500 locais em um tempo recorde de duas horas Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h14 ) ‌



Correios distribuíram 20 mil malotes Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18/08/2024

Os Correios foram responsáveis pela entrega de 20 mil malotes contendo provas do Concurso Nacional Unificado em todo o Brasil. Com mais de 2,114 milhões de inscritos, as provas estão sendo realizadas neste domingo (18) em 3.563 locais, que abrangem escolas e faculdades em todas as 27 capitais e em outros municípios com mais de 100 mil habitantes, conforme seleção do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A distribuição envolveu a entrega dos malotes em mais de 3.500 locais em um tempo recorde de duas horas, totalizando 170 toneladas de materiais. “O desafio logístico foi enorme, mas pudemos contar com o apoio fundamental de uma empresa pública”, afirmou a ministra Esther Dweck.

Mais de 2,1 milhões de candidatos estão participando da prova e disputando por 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O concurso está sendo realizado simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Polícia Federal na operação

A Polícia Federal, junto com outros órgãos de Segurança Pública, está participando da aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo (18). A atuação faz parte da Operação Integrada de Segurança, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo é garantir a segurança do certame, prevenindo e reprimindo fraudes. Mais de 650 policiais federais estão envolvidos na operação, distribuídos por todos os estados da Federação e no Distrito Federal, onde foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle das Forças de Segurança.

Gabarito do CNU

O governo federal informou que os cadernos de questões do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão disponibilizados após às 20h deste domingo (18). Já o gabarito oficial preliminar será divulgado na próxima terça-feira (20), antes da análise de possíveis recursos. Ambos os documentos poderão ser acessados na página oficial do concurso.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destacou que os candidatos que permanecerem até os últimos 30 minutos de prova, tanto no período da manhã quanto da tarde, receberão uma folha para anotar suas respostas e poderão levá-la para casa.

Entenda a estrutura do concurso

O CPNU está dividido em duas partes, com provas aplicadas nos períodos da manhã e da tarde. Confira como o exame foi estruturado:

Período Matutino (2h30 de prova):

Nível Superior: Prova objetiva de conhecimentos gerais com 20 questões e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

Nível Médio: Prova objetiva com 15 questões e uma redação.

Período Vespertino (3h30 de prova):

Nível Superior: Prova objetiva com 50 questões de conhecimentos específicos.

Nível Médio: Prova objetiva com 45 questões.

Para os candidatos de nível médio, as avaliações não incluem questões dissertativas, exceto a redação aplicada no período matutino. As provas têm caráter classificatório e eliminatório e compõem a primeira fase da etapa inicial do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.