Brasília

Quase um terço dos casos de malária ocorre em crianças de até 12 anos, diz ministério Entre 2013 e 2022, 73 mortes foram registradas nessa faixa etária, sendo 22 em crianças com menos de um ano

73 mortes em crianças de até 12 anos foram registradas no período (Prefeitura de Caraguatatuba/ Divulgação)

Em dez anos, 1.510.137 casos de malária foram registrados na região amazônica, segundo dados do Ministério da Saúde que consideram o período entre 2013 e 2022. Desses, 438.436 notificações (29,03%) ocorreram em crianças de até 12 anos, o que representa quase um terço dos infectados pela doença. No mesmo período, 73 mortes foram registradas nessa faixa etária, sendo 22 em crianças com menos de um ano.

Apesar do índice, a pasta informou que “a taxa de letalidade por malária na região amazônica é baixa, mesmo em crianças”. Para diminuir a ocorrência dos casos, é necessário o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração. O produto é distribuído gratuitamente e instalado em áreas de alta transmissão por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com o ministério, foi retomada a oferta do tratamento contra malária para crianças, que consiste em uma associação de artesunato + mefloquina. A medicação foi incorporada ao Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária em 2009, mas teve sua fabricação interrompida em 2021. Em 2023, foram fabricados e disponibilizados no SUS, 254,4 mil unidades do medicamento.

Malária

De janeiro a março deste ano, 33.688 casos da doença foram notificados no país. A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) classifica a malária como uma doença infecciosa, febril, aguda e potencialmente grave. Ela é causada pelo parasita do gênero Plasmodium e na maioria das vezes transmitido pela picada de mosquito do gênero Anopheles infectado, também conhecido como mosquito-prego.

A doença também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou pela mãe para o feto durante a gravidez. Os principais sintomas da doença é febre, tosse, dor de cabeça, enjoo e falta de apetite.