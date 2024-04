PF prende colombiano com 9 kg de cocaína dentro de cosméticos no Aeroporto de Brasília Homem de 41 anos tentava transportar a droga, em estado líquido, para a Europa e responderá por tráfico internacional

Cocaína líquida estava escondida em embalagens de cosméticos Reprodução / Receita Federal - 21.4.2024

A Polícia Federal prendeu em flagrante um colombiano de 41 anos no domingo (21) no Aeroporto Internacional de Brasília tentando embarcar para a Europa com cerca de 9kg de cocaína líquida. Agentes da Receita Federal encontraram a droga escondida em embalagens de cosméticos.

A cocaína líquida é uma forma de cocaína dissolvida em solventes químicos, o que facilita sua ocultação e transporte.

De acordo com fontes ouvidas pela RECORD, a droga foi identificada durante uma inspeção de rotina nas bagagens despachadas. “Ao submeterem os itens da bagagem do colombiano a exames mais aprofundados, inclusive com a utilização de testes preliminares, os servidores da Receita Federal constataram a presença do entorpecente”.

O passageiro foi encaminhado para a delegacia, onde responderá por tráfico internacional de drogas.

