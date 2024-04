Lewandowski nomeia chefe da Polícia Rodoviária Federal no DF Adriana Pivato é a primeira mulher à frente do cargo no Distrito Federal e assume a função em no lugar deixado por Igor Ramos

Adriana Pivato foi nomeada para chefiar PRF no Distrito Federal Divulgação / PRF - MJSP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, escolheu Adriana Pivato para chefiar a Superintendência da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Distrito Federal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22). Ela é a primeira mulher à frente do cargo no DF e assume a função em no lugar deixado por Igor Ramos, que estava no posto desde o início de 2023.





Na PRF, Adriana passou por áreas como o Núcleo de Operações Especiais (NOE/MS) e a Universidade Corporativa da corporação (UniPRF). Ela também foi chefe substituta do Núcleo de Educação Corporativa (NEC/CE) e, recentemente, gerente do Projeto Estratégico do Centro Nacional de Estudos em Segurança Viária, da Diretoria de Operações.

Adriana foi também a primeira mulher a concluir o Curso de Operações de Controle de Distúrbios Civis da PRF. Ela se formou instrutora da instituição em 2007 e ministrou cursos da PRF, entre eles o Curso de Formação Policial.

Currículo

Há 18 anos na Polícia Rodoviária Federal, Adriana Mancilha Pivato é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem especialização em Atividades Motoras e é pós-graduada em Treinamento Desportivo e em Educação Transformadora: pedagogia, fundamentos e práticas, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e atuou em missões internacionais, como na COP21 em Paris; na 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York; na Missão de Paz no Haiti; e na Cúpula do Brics.