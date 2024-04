Criminosos invadem sistema de pagamentos da União e desviam dinheiro

Alto contraste

Montante desviado ainda não foi relevado (Marcello Casal Junior/Agência Brasil — 13.10.2020)

A Polícia Federal apura uma suposta invasão ao sistema de pagamentos da União , apurou a RECORD. Segundo fontes na corporação, o total de dinheiro desviado ainda não foi calculado. Os criminosos atuaram em ataques hackers, que teriam sido direcionados ao sistema de entrada de usuários autorizados a realizar pagamentos. Com as credenciais verdadeiras, eles teriam inserido ordens de pagamento e desviado recursos públicos.

Um dos pagamentos teria sido feito com o login roubado de um gestor da Câmara dos Deputados, via Pix, o mesmo usuário que teria gerado a chamada ordem de serviço. Na instituição, os pagamentos sequer poderiam ocorrer na modalidade. Além disso, não poderiam ser realizados pelo mesmo CPF de quem gerou a ordem.

A investigação corre em sigilo e conta com o apoio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

A reportagem tenta contato com a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda responsável pelo sistema.