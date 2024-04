Polícia prende casal com 28 kg de cocaína em navio de cruzeiro no porto de Ilhéus Os presos viajavam para Barcelona, na Espanha; no Rio de Janeiro, um homem foi preso com maconha escondida em peixes

Cidades|Do R7, em Brasília 30/03/2024 - 20h44 (Atualizado em 20/04/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share