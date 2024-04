Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Polícia é acionada para investigar suspeita de bomba no Aeroporto de Brasília Área do estacionamento foi isolada pela PM por três horas; material foi detonado e será analisado pela Polícia Civil; voos não foram afetados

Alto contraste

A+

A-

Polícia não sabe origem dos artefatos (Toninho Tavares / Agência Brasília)

O Batalhão Antibombas da Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira (16) para investigar a presença de dois pacotes no estacionamento externo do Aeroporto de Brasília . A suspeita era de que os materiais continham explosivos . O local foi isolado, e o possível artefato foi detonado.

“Havia dois objetos, pareciam placas”, informou a PM. Segundo a corporação, não houve risco para as pessoas no terminal. Os voos não foram afetados pela operação, informou a Inframerica, concessionária que administra o aeroporto. O espaço exclusivo para transporte por aplicativo também foi isolado, por medida de segurança. A ação policial durou quase três horas - das 9h45 às 12h35, disse a gestora do terminal

De acordo com a empresa, o material foi encaminhado para análise da Polícia Civil. O objetivo é identificar o material e apurar quem foi o responsável por colocá-lo no estacionamento.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro

Publicidade