Receita do DF investiga sonegação de R$ 177 milhões em impostos Mercadorias vindas de diversos estados do país estavam com pagamento do ICMS incorreto

A Receita do Distrito Federal realizou nesta quarta-feira (12) uma operação contra empresas que estavam com pagamento incorreto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os agentes identificaram que as mercadorias vinham de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Goiás, gerando sonegação de R$ 177 milhões.

Os agentes fiscais recolheram as mercadorias e notificaram os contribuintes para regularizar a situação e corrigirem o problema em operações futuras. Caso as empresas não realizem o pagamento do imposto no prazo, elas podem receber multas e auto de infração.

A operação, nomeada Tributum Vehiculum, foi realizada pela Coordenação de Fiscalização Tributária. Os impostos são recolhidos pelo governo são utilizados no desenvolvimento de políticas públicas, como obras, saúde, segurança, mobilidade e educação.

No começo do mês, a Receita também apreendeu munições de caças, espingardas, armas e pistolas em outra operação de combate à sonegação fiscal.