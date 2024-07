Relator prevê conclusão da votação da LDO até segunda quinzena de agosto Revisada anualmente, a LDO define as diretrizes para o orçamento federal do ano seguinte Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/07/2024 - 09h46 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h46 ) ‌



Com o retorno das atividades em agosto, o Congresso Nacional deve se concentrar na análise da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2025. O relator da matéria, senador Confúcio Moura (MDB-RO), espera que a votação no Parlamento ocorra até a segunda quinzena do mês. Revisada anualmente, a LDO define as diretrizes para o orçamento federal do ano seguinte.

Segundo a regra constitucional, o Congresso Nacional deveria ter entrado em recesso no dia 17 de julho apenas após a aprovação da LDO. No entanto, como em outras nove ocasiões, a deliberação da LDO não foi concluída dentro do prazo. Confúcio Moura lamentou mais um descumprimento deste prazo.

“Como relator da LDO, eu gostaria plenamente de ter entregue o meu relatório e votado até o dia 17 deste mês de julho. Infelizmente, devido à votação da reforma tributária e outros assuntos importantes, a LDO ficará para ser apreciada no mês de agosto. Eu creio que até a segunda quinzena do mês conseguiremos a votação”, afirmou o relator.

Após a entrega do relatório preliminar pelo senador Confúcio Moura no dia 12 de julho à Comissão Mista de Orçamento (CMO), foram protocoladas 37 emendas. Dessas, oito foram totalmente acatadas pelo relator, 11 foram parcialmente aceitas e as demais, rejeitadas.

Para o relatório final, o senador sugere que sejam acolhidas até duas ações por bancada, até duas ações de interesse nacional por comissão permanente e até 15 ações propostas individualmente pelos parlamentares. O mérito e a frequência das apresentações serão considerados.