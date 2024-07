Relatório da LDO deve ser apresentado em 10 de julho com o mínimo estimado em R$ 1.502 Texto também deve priorizar ações para desastres naturais e, sobretudo, voltado à reconstrução do Rio Grande do Sul

Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 01/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2024 - 02h00 ) twitter

