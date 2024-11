Relatório da PF sobre suposta tentativa de golpe de Estado chega à PGR PF indiciou Jair Bolsonaro e mais 36; PGR vai decidir se pede mais apurações, apresenta denúncia ao STF ou arquiva o caso Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/11/2024 - 16h27 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PGR vai decidir só em 2025 se apresenta denúncia contra indiciados Joedson Alves/Agência Brasil

O relatório da Polícia Federal sobre o suposto plano para um golpe de Estado após as eleições de 2022 chegou à PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta quarta-feira (27). O documento será analisado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, instituição ligada ao gabinete do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O documento foi enviado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

A PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 36 pelo suposto plano de golpe de Estado. A avaliação da PGR sobre denunciar ou não essas pessoas, ficará para fevereiro de 2025. Na ocasião, a PGR poderá arquivar o caso, apresentar denúncia ou pedir mais investigações.

Se denunciar, o ministro Alexandre de Moraes poderá aceitar a denúncia, o que vai gerar uma ação penal.

Indiciamento de Bolsonaro pela PF

Na semana passada, a Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O relatório final da investigação policial foi enviado ao STF.

Entre os indiciados, estão os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais sobre o caso. “Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”, escreveu.