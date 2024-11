Veja os detalhes do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado

A investigação da Polícia Federal indicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento do plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os agentes apontam que Bolsonaro esteve no mesmo local e no mesmo horário em que Mário Fernandes, preso na terça (19), imprimiu o plano de ação, que incluía o envenenamento e o uso de explosivo ou arma de fogo. A trama para o golpe de Estado foi articulada em seis grupos de atuação. Entenda.