Rozana Naves é eleita nova reitora da Universidade de Brasília Professora recebeu 64,98% dos votos no segundo turno; nome precisa ser aprovado pelo presidente Lula Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 08h47 (Atualizado em 06/09/2024 - 09h58 ) ‌



Rozana Márcio Muniz. candidatos a reitoria e vice-reitoria da UnB Reprodução/Redes sociais @rozanarn -+

A professora Rozana Naves foi eleita no segundo turno a nova reitora da UnB (Universidade de Brasília) com 64,98% dos votos. A candidata disputava as eleições pela Chapa 93 - Imagine UnB, com o vice-reitor Márcio de Farias. Ao todo, a dupla recebeu 5,2 mil votos na concorrência com Olgamir Amancia Ferreira, da Chapa 90 - Pensar e Fazer UnB. O resultado das eleições orienta a formação da lista tríplice no Conselho Universitário. O nome precisa ser aprovado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas historicamente a universidade determina os nomes favoritos.

A reitoria da universidade responde pela administração geral da UnB e é responsável por articular convênios e parcerias para ampliar e divulgar as atividades cientificas e tecnológicas da universidade. A nova reitora estará a frente dos interesses educacionais, econômicos e culturais da instituição.

Durante a campanha, Rozana apresentou diversas propostas para os professores, estudantes e técnicos da UnB. Entre elas está a implantação de centros de acolhimento para os estudantes e um fundo de apoio Honestino Guimarães para suprir a carência de recursos na área de hospedagem, permanência estudantil, diversidade e acessibilidade, por exemplo.

Ela também disse que pretende retomar o transporte intercampi, que faz o trajeto entre os campi da UnB de Ceilândia, Asa Norte (Darcy Ribeiro), Gama e Planaltina. Para os estudantes também foi prometido o reajuste do valor das bolsas de assistência estudantil e a redução do valor da refeição nos restaurantes comunitários.

‌



No período noturno a nova reitora também quer ampliar o acesso a serviços essenciais, como atendimento acadêmico e administrativo no horário, além de melhorias na iluminação e segurança.

Quem é Rozana

Rozana nasceu e foi criada em Taguatinga, graduada em Letras pela Universidade Católica, fez mestrado e doutorado em Linguística na UnB. Desde 2006, é professora no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas. Atuou em projetos de educação linguística, documentação de línguas indígenas e descrição da língua de sinais brasileiras.

Ela também atuou como coordenadora institucional no Programa de Consolidação das Licenciaturas da CAPES e liderou um grupo de trabalho na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística. Já foi responsável pela direção do Instituto de Letras e do Decanato de Administração da UnB e coordena atualmente o Programa de Pós-Graduação em Linguística.