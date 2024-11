Saiba quem é Paulo Maurício Siqueira, o Poli, eleito presidente da OAB-DF OAB para todos, chapa que era encabeçada por Poli, conseguiu 41,37% dos votos e levou a disputa Brasília|Do R7 17/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 17/11/2024 - 19h30 ) twitter

Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, eleito presidente da OAB-DF Instagram/OAB para todos/Reprodução

Eleito presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional DF), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, encabeçou a chapa OAB para Todos. Ao lado da também advogada Roberta Batista de Queiroz, sua vice, o grupo teve 11 mil votos, ou seja, 41,37%.

Com 45 anos, Poli nasceu, cresceu e desenvolveu toda a carreira em Brasília. Atualmente, tem 22 anos de advocacia, 18 de atuação pela OAB-DF. Na instituição, passou e presidiu comissões, se tornou conselheiro seccional, diretor-tesoureiro e secretário-geral. Na verdade, ocupava a última função quando decidiu concorrer, com o apoio do atual presidente, Délio Lins e Silva.

Vascaíno e pai de dois filhos gêmeos, Poli deixou claro durante a campanha que queria “manter a OAB-DF independente de influências políticas e comprometida com a defesa da democracia e dos direitos da sociedade".

Primeiro de quatro irmãos a se formar em direito, especializado em direito tributário e professor, ele também levantou a bandeira de ser aberto a participação feminina. Não à toa, teve a chapa com mais mulheres inscritas.