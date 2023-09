Saiba quem são os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho, novos ministros de Lula O presidente confirmou os novos nomes do primeiro escalão nesta quarta-feira (6), após uma reunião no Palácio da Alvorada Saiba quem são os deputados Fufuca e Costa Filho, novos ministros de Lula

Costa Filho e Fufuca foram anunciados ministros Gilmar Félix/Câmara dos Deputados - 29/8/2023 e Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 3/8/2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (6) os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como ministros do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente. A decisão marca o fim de uma discussão que começou em meados de julho, como forma de aumentar a base do governo no Congresso Nacional e facilitar a aprovação de medidas importantes para o governo federal.

Fufuca vai substituir Ana Moser, e Costa Filho vai entrar no lugar de Márcio França.

André Fufuca

Natural de Santa Inês (MA), o médico André Luiz de Carvalho Ribeiro tem 34 anos e é o líder do PP na Câmara dos Deputados. É casado desde novembro de 2018 com a cirurgiã Samira Braide. Eles são pais de André, de 8 meses. O novo ministro é filho de Fufuca Dantas, atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré (MA). Samira também é de uma família conhecida da política maranhense — é filha do agropecuarista e ex-prefeito de Santa Luzia (MA) Antônio Braide. Fufuca apoiou a candidatura do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de quem é próximo, ao Senado, em 2022.

























O novo ministro votou a favor da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Em 2017, votou a favor da reforma trabalhista. No mesmo ano, votou pela rejeição da denúncia de corrupção passiva contra o ex-presidente Michel Temer (MDB).

Foi o deputado estadual mais jovem do Brasil, em 2010, aos 21 anos, quando se elegeu pelo PSDB no Maranhão. Foi escolhido para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2014, pelo PEN. Também já foi filiado ao PSD e está no PP desde 2016.





















































Silvio Costa Filho

Pernambucano do Recife, Silvio Costa Filho é pedagogo e tem 41 anos. É casado com a empresária Cristiana Lemos, com quem tem dois filhos, Silvio Neto e Luiza. É o presidente do Republicanos em Pernambuco, partido ao qual é filiado desde 2016. Antes, foi do PMN e do PTB.

Começou a vida política quando presidiu o Diretório Acadêmico da Univesidade Católica de Pernambuco. Em 2004, foi eleito vereador, o mais jovem da história do Recife, aos 21 anos. Foi escolhido deputado estadual em 2006, 2010 e 2014. Entre 2007 e 2009, ocupou o cargo de secretário de Turismo na gestão de Eduardo Campos (PSB).

O novo ministro é filho do ex-deputado federal Silvio Costa, empresário pernambucano, que também foi vereador do Recife e deputado estadual. Na Câmara, Costa votou contra a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016, e foi contrário à reforma trabalhista da gestão Temer. O pai do novo ministro chegou a ser vice-líder da minoria durante o governo de Michel Temer. Em 2018, candidatou-se ao Senado como o "senador de Lula", mas, mesmo com o apoio de Dilma, não conseguiu se eleger.