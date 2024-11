Saruê invade plenário da Câmara dos Deputados em meio a sessão Animal foi retirado por brigadistas Brasília|Do R7 04/11/2024 - 22h13 (Atualizado em 04/11/2024 - 22h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saruê invade plenário da Câmara dos Deputados Reprodução - 04/11/2024

Um saruê invadiu, nesta segunda-feira (4), o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, em meio a uma sessão destinada a apreciação de propostas. O bichano ficou por alguns minutos no local. Depois que deputados questionaram a presença do animal, brigadistas retiraram o saruê, que andava na parte superior do plenário.

Em 11 de outubro deste ano, fortes chuvas romperam o teto do plenário da Casa. Imagens mostraram a Mesa Diretora da Casa sendo atingida por uma enxurrada de água, enquanto servidores tentavam evitar que computadores e outros equipamentos fossem danificados.

Imagens mostraram ainda os servidores cobrindo as cadeiras do plenário com lonas.

À época, em nota, a Câmara dos Deputados informou que o vazamento foi de “água pluvial” e que a causa foi um “entupimento na descida de água da cobertura”.