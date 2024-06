Brasília |Do R7, em Brasília

Saúde do DF espera realizar 26 mil cirurgias eletivas até o segundo semestres de 2025 Medida será adotada com a contratação de 150 anestesistas que começam a atuar nos hospitais públicos nesta segunda

Novos profissionais começam a atuar nesta segunda (Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF -)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal pretende realizar, até o segundo semestre de 2025, cerca de 26 mil cirurgias eletivas. A medida será realizada com a contratação de 150 profissionais anestesistas que começam a atuar na rede pública da capital nesta segunda-feira (17). A contratação dos profissionais teve investimento de R$ 20 milhões.

Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, as últimas tentativas de nomear anestesistas como servidores teve baixa adesão. Por isso, a contratação recente aconteceu de maneira jurídica, incluindo profissionais individuais, empresas e cooperativas. “Teremos anestesistas operando em todos os hospitais da rede. Esta semana, eles já conheceram as equipes de trabalho e as características das salas de cirurgia”, disse.

Juliana Leão, diretora de serviços de Urgência e Cirurgia da Secretaria de Saúde, afirma que o contrato é inédito. “No ano passado, realizamos mais de 86 mil cirurgias eletivas e de urgência. Esse novo modelo de contratação ocorre como uma das inúmeras estratégias da pasta para preencher as vagas necessárias”, destaca.

A referência técnica distrital de Anestesiologia, a médica Lucila Annie Baldiotti Farias, afirma que essa contratação permitirá o pleno aproveitamento de todas as salas cirúrgicas da Secretaria de Saúde. “Com mais profissionais, todas as equipes cirúrgicas terão condições de operar. Hoje, elas precisam se revezar de acordo com a disponibilidade de anestesistas”, explica.

Com essa modalidade proposta de credenciamento, os pagamentos ocorrerão por número de anestesias realizadas, ou seja, por produção. “Dessa forma, evitamos o desperdício de recursos por licenças inesperadas ou falta de equipe, e conseguiremos atender à demanda reprimida”, acrescenta Farias.

Investimento

Neste mês, a Secretaria entregou 11 novos aparelhos de anestesia a hospitais da rede pública para ampliar a segurança durante os procedimentos cirúrgicos. Um investimento de R$ 3,2 milhões.