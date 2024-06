Ibaneis assina decreto para nomear 3,4 mil profissionais da educação no DF Governador também anunciou que pretende entregar até o fim do ano 500 salas modulares em escolas da capital

Entre os nomeados, estão 3,1 mil professores (RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA - 14.6.2024)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou nesta sexta-feira (14) o decreto de nomeação para 3,4 mil profissionais da educação. A medida já havia sido aprovada pela Câmara Legislativa, no mês passado, com liberação do orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor estimado de investimento é de R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos. Ibaneis destacou que a nomeação vai melhorar a qualidade de ensino da capital do país.

“São professores que passaram por um concurso muito difícil, todos eles bem preparados. E nossas crianças e adolescentes merecem isso. A gente tem feito um grande investimento na educação no DF, desde a primeira infância, com a abertura de vagas e criação do cartão-creche e cartão material escolar, que já beneficiou 300 mil famílias, mas também na questão da infraestrutura, com a melhoria das nossas escolas, com diversas reformas e construções”, afirmou o governador.

Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse e mais cinco dias para entrar em exercício. Os professores atuarão nas mais de 800 escolas da rede pública de ensino. Durante coletiva de imprensa, Ibaneis também anunciou que espera entregar até o fim do ano mais de 500 salas modulares de escolas para ampliar o número de vagas disponíveis.

“Já conseguimos, também, diminuir a lista de espera por vagas em creches no DF. Em 2019, eram cerca de 24 mil pessoas esperando por uma vaga, hoje reduzimos esse número para cerca de 5 mil. E quem ganha com todas essas ações é a população, principalmente a mais carente, que terá acesso a uma educação de qualidade”, disse.

Impacto positivo

Secretária de Educação, Hélvia Paranaguá destacou o “impacto positivo” que as nomeações trarão ao DF. “Muitos dos servidores já estão atuando como temporários na capital e passaram no processo seletivo. Eles assumem agora como efetivos e vão continuar contribuindo para a qualidade da educação”, disse.

Hélvia também falou da expectativa de ampliar o ensino integral. “Compactuamos com o MEC [Ministério da Educação] o Programa Nacional de Ampliação das Escolas de Tempo Integral e este ano já ampliamos as vagas. Hoje as nossas creches, por exemplo, são em tempo integral, e atendem por 10h as nossas crianças”, ressaltou.

Para o deputado federal Julio Cesar (Republicanos), as nomeações são o futuro da capital. “Quando você investe na educação, você está investindo na qualidade de estudo e do comprometimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma bancada federal que tem apoiado e mandado recursos para o DF”, disse.

O deputado Federal Gilvan Máximo (Republicanos) também esteve presente na assinatura do decreto de Ibaneis e destacou todos os feitos já realizados pelo governo. “Desde 2019, o governador já nomeou quase 12 mil professores, praticamente o maior número da história do DF. Há uma dedicação muito grande na formação das nossas crianças”, lembrou.